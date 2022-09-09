Инвестиции

Sokolov выпустит облигации, чтобы привлечь 5 млрд руб

Деньги нужны для открытия новых точек ювелирного бренда. Сейчас их 400, в планах увеличить до 1000.

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Ювелирный бренд Sokolov планирует выпустить первый облигационный заем до конца года.

Все параметры размещения будут утверждены позже.

Решение было принято после проведения независимого аудита отчетности за 2021 год, который показал значительный рост выручки компании, почти 22 млрд руб, что 2 раза больше, чем за 2020.

За 2021 год число магазинов сети выросло с 69 до 350.

В случае благоприятной экономической ситуации по итогам года компания планирует запустить процесс привлечения инвестиций через фондовый рынок.

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