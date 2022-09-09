На новые ФСБУ нельзя забивать. Из-за этого ошибки в учете

Клерк подготовил большой курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
Научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
Вести учет по старым правилам уже нельзя. Это может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.
Весь материал построен на примерах. А после сдачи аттестации вы получите удостоверение о повышении квалификации.
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