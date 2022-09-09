✨Дарим курс повышения квалификации

Про что рассказать в первую очередь?

Курс про исправление ошибок записал Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению с 30-летним стажем. Цена такого курса сейчас 14 890 ₽.

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