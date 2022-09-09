Общество

У половины страны нет финансовой подушки

Около 66% москвичей имеют стабильную финансовую подушку. 46% остальных россиян такой подушки безопасности не имеет.

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Москвичи обладают гораздо большей финансовой стабильностью, чем остальные россияне. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ.

Среди жителей столицы в 1,5 раза больше людей обладающих финансовой подушкой безопасности, чтобы иметь возможность обеспечить достойный уровень жизни при потере работы или иных сложных обстоятельствах. 

46% всех остальных россиян вообще не имеют накоплений, а значит потеря работы может обернуться большой проблемой.

Доля москвичей, которые могут прожить на имеющиеся накопления более чем полгода составляет 24%, среди остальных россиян только 15% населения имеют такие накопления.

Среди жителей Москвы всего 4% не смогут прожить и недели на имеющиеся накопления при потере работы, а вот среди россиян такой уровень составляет 14%.

Основная доля затрат в бюджетах москвичей и остальных россиян совпадает — это продукты питания. В общих расходах доля затрат на покупку продуктов — 35%.

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