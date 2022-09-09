1С будет работать на Linux-системах на базе архитектуры ARM

В «1С:Предприятие» начиная с версии 8.3.22 (при наличии КОРП лицензий) будет поддержка процессоров архитектуры ARM.

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Как сообщили в компании, поддержка реализуется в 64-х битных сборках платформы.

Поддерживаются такие ОС (на 64 бит):

  • Ubuntu 20.04 LTS;
  • Ubuntu 22.04 LTS;
  • Astra Linux Special Edition 1.7;
  • Альт Образование 10;
  • Альт Рабочая станция 10;
  • Альт Рабочая станция К 10;
  • Альт Сервер 10.

Поддерживается работа с такими СУБД:

  • PostgreSQL, включая версию в ОС Astra Linux;
  • PostgresPro;
  • Oracle;
  • Дата акселератор (отдельная СУБД класса ROLAP, в которой может храниться копия данных);
  • Файловый вариант (когда каталог содержит вспомогательные каталоги и файл формата 1CD).

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