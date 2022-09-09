1С будет работать на Linux-системах на базе архитектуры ARM

Как сообщили в компании, поддержка реализуется в 64-х битных сборках платформы.
Поддерживаются такие ОС (на 64 бит):
- Ubuntu 20.04 LTS;
- Ubuntu 22.04 LTS;
- Astra Linux Special Edition 1.7;
- Альт Образование 10;
- Альт Рабочая станция 10;
- Альт Рабочая станция К 10;
- Альт Сервер 10.
Поддерживается работа с такими СУБД:
- PostgreSQL, включая версию в ОС Astra Linux;
- PostgresPro;
- Oracle;
- Дата акселератор (отдельная СУБД класса ROLAP, в которой может храниться копия данных);
- Файловый вариант (когда каталог содержит вспомогательные каталоги и файл формата 1CD).