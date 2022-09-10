Нерезидентам закрыли возможность покупать еще больше акций. В списке 53 бумаги

Стало больше бумаг стратегических и ряда других предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами.

В обновленном перечне, который опубликован на сайте Мосбиржи, 53 бумаги. Среди них обыкновенные акции «Аэрофлота», «АЛРОСы», «Газпрома», «Роснефти», ВТБ, «РусГидро», «Полюса», обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

Изначально в списке было восемь бумаг. Биржа ссылается на ограничения из президентского указа № 520 от 5 августа, запрещающего нерезидентам из недружественных стран, которые владеют акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями до конца года.

Список не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения.