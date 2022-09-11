Общество

Как получить шенгенскую визу. Правила для россиян ужесточили

Страны ЕС ужесточили требования к россиянам для получения шенгенской визы. Полного запрета нет.

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Теперь консульства стран могут самостоятельно устанавливать правила выдачи краткосрочных шенгенских виз.

Консульские работники получили возможность:

  1. Устанавливать низкий приоритет при выдаче визы тем, кому нет необходимости въезжать в ЕС, например, с целью туризма;
  2. Увеличивать время рассмотрения анкеты от 15 до 45 дней;
  3. Требовать расширенный перечень документов для дополнительной проверки службами безопасности.

Странам ЕС разрешено аннулировать выданные шенгенские визы россиян, если после проверки консульством выяснится, что их обладатели представляют угрозу безопасности страны.

Напоминаем, что с 12 сентября не действует упрощенный визовый режим между Россией и ЕС.

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