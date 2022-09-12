Российские и белорусские предприниматели будут подчиняться единым правилам конкуренции

Правительства стран подготовили проект соглашения о единых правилах конкуренции. Согласованный вариант подписал премьер Мишустин (распоряжение от 7 сентября 2022 года №2557-р).
Главные цели правил:
- Пресекать любые проявления монополизма;
- Применять антимонопольное законодательство к российским и белорусским компаниям на равных условиях.
Главная цель соглашения — создать организационные и правовые основы защиты конкуренции.
«Такие правила нужны для формирования понятных и предсказуемых правил ведения бизнеса на территории обеих стран», — заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Правила будут защищать права и интересы предпринимателей и потребителей из Беларуси и РФ.