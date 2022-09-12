Экономика России

Российские и белорусские предприниматели будут подчиняться единым правилам конкуренции

Предпринимателям из РФ и Беларуси будет проще соблюдать антимонопольное законодательство, потому что правила конкуренции в Союзном государстве будут едиными.

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Правительства стран подготовили проект соглашения о единых правилах конкуренции. Согласованный вариант подписал премьер Мишустин (распоряжение от 7 сентября 2022 года №2557-р).

Главные цели правил:

  1. Пресекать любые проявления монополизма;
  2. Применять антимонопольное законодательство к российским и белорусским компаниям на равных условиях.

Главная цель соглашения — создать организационные и правовые основы защиты конкуренции.

«Такие правила нужны для формирования понятных и предсказуемых правил ведения бизнеса на территории обеих стран», — заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Правила будут защищать права и интересы предпринимателей и потребителей из Беларуси и РФ.

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