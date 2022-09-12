Общество

Люди продолжают обращаться за внесудебным банкротством. Половине отказывают по двум причинам

По упрощенной схеме банкротства россиянам спишут долги на сумму более 3,7 миллиарда рублей.

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Механизм избавления от долгов без суда появился 1 сентября 2020 года.

С тех пор им уже воспользовались 10,6  тыс. человек.

За 2 года поступило 22,5 тыс. заявок от физических лиц. Больше половины было отклонено.

Причины отказов:

  1. Размер долга не соответствует критерию. Подать заявление можно, если долг составляет от 50 до 500 тыс. рублей;
  2. Нет на руках оконченного исполнительного производства. Значит приставы не проверили имущество физлица, которым можно погасить долг.

На начало сентября 2022 года гражданам спишут порядка 3,7 млрд руб. долгов. Более 2,4 млрд уже списано в связи с завершением процедуры, рассказал «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Лидерами по банкротству граждан стали Омская область (590 обращений), Челябинская область (566 обращений) и Оренбургская область (397 обращений).

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