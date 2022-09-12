Черногория собирается ввести визы для россиян

Черногория хочет ограничить въезд для россиян, сообщает агентство Dan со ссылкой на министра иностранных дел страны Ранко Кривокапича. Если правительство поддержит идею, для россиян введут визы.

Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию без визы, по загранпаспорту, и находиться на территории страны до 30 дней.

На больший срок надо оформить в посольстве многократную визу. Ее выдают на три месяца. За 2022 год в страну въехали более 48,1 тыс. россиян – на 15% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что с 12 сентября упрощенный визовый режим Евросоюза с Россией полностью приостановлен. Теперь визы для россиян стоят дороже, а срок рассмотрения документов увеличился.