Общество

Черногория собирается ввести визы для россиян

Черногория может ввести для россиян визы. Сейчас посетить Черногорию можно по загранпаспорту, если срок пребывания не превышает 30 дней.

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Черногория хочет ограничить въезд для россиян, сообщает агентство Dan со ссылкой на министра иностранных дел страны Ранко Кривокапича. Если правительство поддержит идею, для россиян введут визы.

Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию без визы, по загранпаспорту, и находиться на территории страны до 30 дней.

На больший срок надо оформить в посольстве многократную визу. Ее выдают на три месяца. За 2022 год в страну въехали более 48,1 тыс. россиян – на 15% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что с 12 сентября упрощенный визовый режим Евросоюза с Россией полностью приостановлен. Теперь визы для россиян стоят дороже, а срок рассмотрения документов увеличился.

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