Белорусские водители получат российские штрафы ПДД. А россияне будут платить за нарушения, совершенные в Беларуси

Министры внутренних дел России и Беларуси договорились взаимно признавать административные дела о нарушении ПДД.
Документ подписали в Кыргызстане.
Цель соглашения – оптимизировать взаимодействие между автоинспекциями стран.
Если белорус нарушил правила дорожного движения в России, то ему выпишут штраф.
Если водитель не оплатит его на территории РФ, то его принудительно взыщут в Беларуси.
После деньги будут переведены в бюджет РФ.
Аналогичная ситуация ждет россиян, нарушивших ПДД в Беларуси.
Передаваться информация будет по защищенным каналам связи.
Напомним, что недавно между российскими и белорусскими предпринимателями установили единые правила конкуренции.