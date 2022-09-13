Белорусские водители получат российские штрафы ПДД. А россияне будут платить за нарушения, совершенные в Беларуси

Министры внутренних дел России и Беларуси договорились взаимно признавать административные дела о нарушении ПДД.

Документ подписали в Кыргызстане.

Цель соглашения – оптимизировать взаимодействие между автоинспекциями стран.

Если белорус нарушил правила дорожного движения в России, то ему выпишут штраф.

Если водитель не оплатит его на территории РФ, то его принудительно взыщут в Беларуси.

После деньги будут переведены в бюджет РФ.

Аналогичная ситуация ждет россиян, нарушивших ПДД в Беларуси.

Передаваться информация будет по защищенным каналам связи.

Напомним, что недавно между российскими и белорусскими предпринимателями установили единые правила конкуренции.