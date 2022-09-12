Москва продает 18 помещений для ведения бизнеса. Они подойдут под офисы, магазины, детсады и кафе

В этих помещения можно разместить офисы компаний, магазины шаговой доступности и супермаркеты, учреждения дополнительного образования, досуговые центры, пункты выдачи, кафе, парикмахерские.
Среди предлагаемых объектов у четырех площадь не превышает 100 кв. м., у девяти – колеблется от 100 до 250 кв. м., еще пять подойдут под открытие крупных торговых и офисных пространств – метраж самого просторного достигает 555 кв. м. Больше всего объектов находится в Измайлове – здесь представлено четыре помещения площадью от 117,4 до 477,2 кв. м. Еще по три помещения площадью от 112,8 до 555,4 кв.м. выставлены в районах Соколиная Гора и Богородское. В Гольянове и Перове можно приобрести двухуровневое помещение.
На востоке Москвы расположены крупные промышленные районы и жилые массивы. Району пригодятся новые магазины и другие коммерческие и социально-бытовые предприятия.
Узнать больше об объектах можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». База ежедневно обновляется.