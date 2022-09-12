Платежеспособные клиенты на бухгалтерские услуги: где их искать и как добиться контракта

При том даже организованный отдел продаж и самая дорогая реклама не гарантируют приток новых клиентов. Тем более у бухгалтерских компаний своя специфика. И действовать надо с оглядкой на конечную цель.

Чтобы снять немного забот бухгалтеров на аутсорсе, мы пригласили Ирину Морозову, бизнес-психолога, аудитора и финансовый директора провести вебинар о привлечении клиентов.

14 сентября (в среду) 12:00 мск. узнаете: 30 способов привлечения клиентов; 10 главных ошибок бухгалтерской компании на этапе привлечения клиентов.

Приходите. Вебинар бесплатный.