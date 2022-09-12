Египет будет принимать российский рубль с конца сентября

Египет с конца сентября может начать принимать российский рубль. Об этом РИА Новости сообщили в туроператоре Tez Tour со ссылкой на Центробанк Египта.

В компании уточнили, что будут работать специальные терминалы, принимающие рубли, в отделениях банков, однако точный механизм пока неизвестен.

В Tez Tour отмечают, что в случае введения этой меры она положительно повлияет на туристический поток из России.

Сами власти африканской страны пока эти сведения не прокомментировали.

В июне сообщалось, что этой осенью в Египте также могут начать принимать карты российской платежной системы «Мир».