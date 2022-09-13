По параллельному импорту завозят контрафакт. В основном это одежда, детские игрушки и парфюмерия

Под видом параллельного импорта в Россию попадают некачественные игрушки, одежда и парфюмерия.

«Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть», – сообщил замглавы ФТС Владимир Ивин в интервью РИА Новости.

Основные направления откуда попадают некачественные товары – страны Азии.

По факту ввоза подделок уже заведено больше 160 уголовных дел.

Крупный бизнес контролирует поставки лучше. Основная масса «серых» товаров оседает в мелких магазинах.

Покупать товары, ввезенные по параллельному импорту можно, но только если это оригинальный товар.

«Если это легально произведенная продукция, то она такая же, как и раньше», – сказал Ивин.

По параллельному импорту в Россию уже ввезли почти 1 миллион тонн товаров, на сумму более 6 млрд долларов.