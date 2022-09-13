С этикеток продуктов могут убрать сведения о сроке годности

В Росстандарте, который отвечает за государственные стандарты товаров и упаковок, подтвердили, что с упаковок могут исчезнуть «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Сократить данные на упаковках правительство попросили сами производители продуктов питания.

А предлог такой: из-за внешних санкций против России не хватает упаковки и чернил.

Как думаете, что разумнее – поддержать бизнес и дать возможность сэкономить на чернилах и упаковке или оставить сведения о годности на всех товарах?