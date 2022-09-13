К 19 декабря придумают все правила для цифрового рубля. А также для майнинга крипты

До начала декабря Минфин и ЦБ должны внести предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых активов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручения министерствам, Банку России и другим ведомствам, направленные на развитие финансового рынка в России. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Значительная часть поручений посвящена цифровым финансовым активам. Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должны до 19 декабря разработать единую позицию по проектам федеральных законов о выпуске и обращению цифровой валюты в РФ.

Законы должны контролировать майнинг криптовалюты и использование цифровых валют в международных расчетах.

Кроме того, Минфин при участии ЦБ до 1 декабря должен подготовить предложения, как развивать рынок цифровых финансовых активов. И использовать цифровой рубль в бюджетном процессе.