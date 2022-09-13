Госзакупки

Если налоговики заблокировали расчетный счет, это не помешает открыть спецсчет по ГОЗ

Банки не имеют права открывать компании новый расчетный счет, если по старому есть решение налоговиков о приостановлении операций по счетам (п. 12 ст. 76 НК). Но для спецсчета для ГОЗ это правило можно не применять.

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Такое разрешение дала ФНС в письме от 02.09.2022 № ЕА-4-15/11620@.

Дело в том, что нормы Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ о ГОЗ имеют приоритет над нормой НК о запрете открывать новый счет. Судебная практика это подтверждает.

Поэтому ФНС считает возможным на основании судебной практики не наказывать банки за открытие счета по ГОЗ при наличии приостановки. Эта позиция согласована с Минфином.

Это разрешение ФНС актуально для 2022 года. В следующем году этот правовой пробел уйдет. Уже приняты поправки в НК (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

 

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