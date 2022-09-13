В Российском Google стартовала процедура банкротства

В Российском подразделении Google вводится начальная процедура банкротства. Так решил Арбитражный суд Москвы, пишет «РИА Новости».
«Признать заявление обоснованным и ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», – огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
Активы российского подразделения Google оцениваются в 3,5 млрд руб., 1,2 млрд руб. арестованы на счетах.
Всего у российского Google неисполненных обязательств на 19 млрд руб.
Представителей кредиторов в суде не было.
Решение начать процедуру банкротства российское подразделение Google приняло еще в мае, когда стало понятно, что исполнить все денежные обязательства компания не в состоянии.