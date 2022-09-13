Услуги такси могут подорожать на 50%. Агрегаторы будут закладывать расходы на потенциальные ДТП

Когда примут новый законопроект о регулировании таксомоторных перевозок в России, стоимость услуг такси вырастет в 2 раза, заявили представители Общероссийского объединения пассажиров.

Новые правила повлияют на доступность такси для обычных граждан.

Законопроект предполагает солидарную ответственность агрегаторов такси и перевозчиков за вред, который был нанесен пассажирам или участникам дорожного движения в случае ДТП.

Также предложено создавать личные рейтинги водителей.

Все издержки, которые понесут компании от новых правил лягут на плечи пассажиров.

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Госдуму с просьбой не допустить значительного увеличения цен на услуги такси.