За месяц лимит по кредиткам россиян вырос на четверть – почти до 100 млрд рублей

Совокупный лимит по кредитным картам вырос до 99,97 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

В «Скоринг Бюро» (ранее — «Эквифакс») отметили, что люди перевыпускают карты ради смены платежной системы и повышенного кешбэка.

Например, карты «Мир» нужны российским туристам на отдыхе в дружественных странах.

Эксперты считают, что свою роль сыграл сезонный фактор. В августе много трат на подготовку к началу учебного года.

В бюро кредитных историй ожидают, что к концу года будет новый рекорд по приросту кредиток — людям нужны будут деньги на подарки, передает РБК.