По ФСБУ 6/2020 основные средства делятся на виды и группы

Инвентарный объект — это один из объектов:
- объект ОС со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
Минфин в письме от 23.08.2022 № 03-05-05-01/81992 пояснил, что ОС классифицируются по видам и группам.
Виды, например, такие:
- недвижимость;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь.
Группа — совокупность ОС одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.
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