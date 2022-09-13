ФСБУ Основные средства

По ФСБУ 6/2020 основные средства делятся на виды и группы

По ФСБУ 6/2020 единицей учета основных средств является инвентарный объект.

Версия для печати

Инвентарный объект — это один из объектов:

  • объект ОС со всеми приспособлениями и принадлежностями;
  • отдельный конструктивно обособленный предмет для выполнения определенных самостоятельных функций;
  • обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Минфин в письме от 23.08.2022 № 03-05-05-01/81992 пояснил, что ОС классифицируются по видам и группам.

Виды, например, такие:

  • недвижимость;
  • машины и оборудование;
  • транспортные средства;
  • производственный и хозяйственный инвентарь.

Группа — совокупность ОС одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

Разобраться в тонкостях ФСБУ 6/2020, а также других ФСБУ поможет курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

Вы научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

Записывайтесь!

Старт потока — 15 сентября.

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
• избегать типичных ошибок в учете аренды;
• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.

По акции онлайн-курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу курса или заполните форму ниже — узнаете больше.

Бухгалтерская отчетность

За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Поставить не тот код, сумму, отнести расход не на тот счет — ошибиться может каждый. Только из-за таких огрехов компания потеряет деньги, а вы — получите нагоняй от руководителя и приличный штраф. Разбираемся, какие бывают ошибки и как их исправлять.

За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Медосмотры

Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю

Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.

Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю
Реклама

Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года

Власти решили создать более прозрачные условия на рекламном рынке в интернете. Несмотря на то, что сначала это предложение вызвало бурные споры и негодование представителей отрасли, вступил в силу с 1 сентября 2022 года новый закон № 347-ФЗ с изменениями правил интернет-рекламы. В этой статье разбираем, кто и какую информацию о рекламе должен предоставлять, а также как это делать.

Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года
Читать еще