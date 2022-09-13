Доходы россиян за последние годы пересчитают

Росстат планирует изменить методику оценки финансового состояния граждан России.
Теперь в расчет расходов предлагается включить безналичные платежи и траты по бонусным программам.
Оценка сбережений будет учитывать операции на фондовом рынке.
Росстат разместило на портале Госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения.
Стоимость контракта 6,7 млн руб.
Заявки принимаются до 28 сентября, а методику нужно представить уже в середине декабря 2022.
Авторам исследования нужно предложить рекомендации по совершенствованию методики оценки финансового положения россиян.
Впервые с 1990х годов Росстат изменил методику оценки финансового положения граждан только в 2019 году.