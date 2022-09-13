Общество

Доходы россиян за последние годы пересчитают

Если примут новые методы оценки финансового положения граждан. В расчет доходов могут включить переводы, бонусы и ценные бумаги.

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Росстат планирует изменить методику оценки финансового состояния граждан России.

Теперь в расчет расходов предлагается включить безналичные платежи и траты по бонусным программам.

Оценка сбережений будет учитывать операции на фондовом рынке.

Росстат разместило на портале Госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения.

Стоимость контракта 6,7 млн руб.

Заявки принимаются до 28 сентября, а методику нужно представить уже в середине декабря 2022.

Авторам исследования нужно предложить рекомендации по совершенствованию методики оценки финансового положения россиян.

Впервые с 1990х годов Росстат изменил методику оценки финансового положения граждан только в 2019 году.

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