Россияне скупают дешевую технику

В июле 2022 года рост продаж бытовой техники по сравнению с июнем составил 10%, по оценке аналитиков компании Platforma.

Весной граждане покупали технику не активно. В апреле объем расходов на технику был на 50% ниже, чем в марте.

Аналитики называют 2 причины увеличения продаж бытовой техники:

Ввоз товаров по параллельному импорту;

Рост доли китайских компаний на российском рынке.

Потребители стали чаще покупать дешевые бренды. За счет количества недорогих позиций средний чек не изменяется.

Компании из Китая нарастили продажи смартфонов в России более чем на 100%.

Схема параллельного импорта не удовлетворяет полностью имеющийся на рынке спрос, к тому же товары, ввозимые таким способом, стоят дороже.