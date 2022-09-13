Госкомпании закупают товары, которые дорожают из-за санкций

По данным РБК, российские государственные компании стали активнее скупать товары и услуги, на стоимость которых оказали влияние санкции.

На 70% увеличилось число заявок на ремонт металлоизделий, машин и оборудования в первом полугодии 2022 в сравнении с первой половиной 2021.

На 14% чаще госкомпании стали закупать продукты питания (чай, сахар, кофе и шоколад).

Из-за резкого подорожания госкомпании скупали лекарственные препараты и медицинское оборудование, инструменты и запчасти.

Аналитики объясняют такое поведение желанием создать складские запасы до полной наладки новых цепочек поставок товаров.

Такой ажиотаж спровоцировал рост потребительских цен почти на 16%.