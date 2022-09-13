Грузооборот балтийских портов снизился на 60%

Грузооборот балтийских портов с февраля по сентябрь 2022 года сократился на 60%, так сказал РИА Новости замглавы ФТС Владимир Ивин.

Основной поток грузов на Балтике составлял морской транспорт.

Число попыток контрабанды в Россию из-за снижения интенсивности движения тоже упало, сказал Ивин.

В июле полностью прекратились контейнерные перевозки из России и в Россию через крупнейший порт Европы – Роттердам.

От сотрудничества с российскими компаниями отказались крупные контейнерные компании Maersk, CGM и Hapag-Lloyd.

Иностранные порты отказались ремонтировать российские суда.