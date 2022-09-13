Санкции 2022

Во «Вкусно – и точка» появится аналог Coca-Cola. Новый бренд уже готов

15 сентября в меню всех ресторанов «Вкусно – и точка» появится аналог Coca-Cola под брендом «Добрый».

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Coca-Cola вернется в меню бывшего ресторана McDonald's уже 15 сентября. Это будет российский бренд «Добрый».

С середины сентября во «Вкусно – и точка» возобновится продажа разливных напитков.

Известные вкусы будут подаваться под брендом «Добрый» в привычных объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л.

К концу сентября российский аналог Колы появится в сети во всей России.

На сегодняшний день в меню «Вкусно – и точка» есть два вида чая Липтон айс-ти и три вида молочных коктейлей.

Компания старается сохранить все имеющиеся цепочки поставок продуктов, систему логистики, чтобы сохранить привычное качество товаров.

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