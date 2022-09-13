Россияне хотят видеть уроки финансовой грамотности в школе

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;

• избегать типичных ошибок в учете аренды;

• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.



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