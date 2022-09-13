Россияне хотят видеть уроки финансовой грамотности в школе

Финансовая грамотность – нужный предмет в школьной программе, так сообщили 52% опрошенных россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проводимый образовательной платформой Skillbox совместно с командой исследований VK.
Включить в школьную программу экономику не отказались бы 30% опрошенных.
Чтобы в школе учили основам маркетинга хотят 8% опрошенных россиян.
Помимо экономических дисциплин, участники опроса отмечали такие дисциплины как программирование (38%), психология (34%), дизайн (9%).
Современные школьники все меньше хотят быть космонавтами и все больше программистами и дизайнерами, заметил сооснователь Skillbox Сергей Попков.
Кроме профессиональных дисциплин отметили необходимость введения в школьную программу профориентацию – 78%.
Этот предмет позволил бы детям определить свой карьерный трек и сфокусировать усилия на выбранном направлении.