Общество

Иностранцы смогут получить «золотые паспорта» в России. В обмен на инвестиции или благотворительность

Упрощенное получение вида на жительство в России иностранцу можно выдать, если он инвестировал в социально значимый проект, купил недвижимость в РФ или основал компанию.

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Минэкономразвития предложило проект постановления Правительства, в котором указаны критерии для получения российского вида на жительство в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), пишет «РБК».

Что предложил Минэкономразвития:

  1. Иностранец должен инвестировать в социально значимые российские проекты не менее 15 млн руб. или пожертвовать в благотворительный фонд не менее 5 млн руб.;
  2. Основать компанию. Зарегистрировать юридическое лицо в России, но не просто зарегистрировать, а вести хозяйственную дейятельность не менее 1 года до подачи заявления на ВНЖ, и не менее 2 лет после;
  3. Проинвестировать в российскую компанию не менее 30 млн руб. К компании тоже есть требования: ведет деятельность не менее 3 лет до получения инвестиций. За год до подачи заявления на ВНЖ иностранцем, компания должна уплатить налоги и взносы вовремя (не менее 6 млн руб) или нанять на работу 25 россиян;
  4. Приобрести «вновь созданные» объекты недвижимости за год до подачи заявления на ВНЖ и владеть ими не менее 2 лет после. Кадастровая стоимость объекта в Москве должна быть не менее 50 млн руб., в Крыму и на Дальнем Востоке не менее 20 млн руб., в остальных регионах не менее 25 млн руб.

Минэкономразвития и раньше предлагало различные критерии для получения «золотых паспортов» иностранцами.

Текущая версия самая минимальная.

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