Магазины у дома скоро вернутся. Крупные торговые сети видят в них перспективу

За первые 6 месяцев 2022 года крупные продавцы продуктов питания расширили торговые площади на 13,5% меньше, чем за первое полугодие 2022, сообщил «Ъ».

Сети приняли решение проводить расширение за счет небольших магазинов «у дома» или дискаунтеров.

Доля открытых дискаунтеров в 2022 году выросла с 60,1% до 60,9%, число магазинов у дома повысилось с 11,5% до 11,8%.

Супермаркеты, наоборот, теряют позиции. Доля супермаркетов в структуре новых открытий 10,1%, вместо 10,5% годом ранее, гипермаркетов 17,1% против 17,9% в 2021г.

С начала года «Магнит» открыл больше 550 магазинов «у дома». Планируется открыть еще несколько сотен до конца 2022.

«Магнит» активно инвестирует в открытие дискаунтеров «Моя цена», к концу года планируется расширить сеть до 600 магазинов.

X5 Group увеличила планы по открытию дискаунтеров «Чижик» до 400 вместо 300 запланированных.

«Лента» переориентируется на развитие магазинов «у дома», а группа компаний «Окей» ускорила развитие дискаунтеров «Да!».

Форматы небольших магазинов лучше удовлетворяют запросы потребителей в текущей ситуации.