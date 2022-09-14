На работу в «1С» перешел бывший глава АНО «Цифровая экономика»

Евгений Ковнир был главой АНО «Цифровая экономика», которое создавали для взаимодействия бизнеса, экспертных сообществ и органов госвласти в рамках программы «Цифровая экономика».
1 июля он ушел, решив изменить «траекторию собственного дальнейшего развития».
Теперь Ковнир будет работать в 1С. Директор организации Борис Нуралиев отметил «уникальную экспертизу» и более чем 20-летний опыт работы Евгения Ковнира в бизнесе и в государстве, которые пригодятся при работе в компании.
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