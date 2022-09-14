Маркировка рекламы. Кому и как передавать данные о размещаемой в интернете рекламе

С 1 сентября 2022 года все участники рекламного рынка должны предоставлять данные об интернет-рекламе в ЕРИР через ОРД. Это требование Федерального закона №347-ФЗ, который внес поправки в закон «О рекламе».

Правила новые, разбираться в них на ходу. Поэтому мы предлагаем всем заинтересованным следить за информацией в нашей новой рубрике «Маркировка рекламы».

Там всегда будут свежие новости от Роскомнадзора, экспертные статьи и блоговые истории от участников полевых действий.

Читайте свежий материал «Еще раз о маркировке рекламы. Суть изменений, сроки, ответственность».