Ещё раз о маркировке рекламы. Суть изменений, сроки, ответственность

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Суть поправки в закон

Суть изменений заключается в том, что вся реклама, распространяемая через Интернет, должна быть помечена как — «реклама». Помимо отметки в рекламе должны быть указания на рекламодателя и/или сайт, на котором расположена информация о рекламодателе.

Основные правила закреплены в новой ст. 18.1 федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) «О рекламе», которая вступила в силу 1 сентября 2022 г. Изменения были внесены федеральным законом от 02.07.2021 № 347-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»

Перед тем как распространить интернет-рекламу, отдельные категории рекламодателей, а также рекламораспространители и операторы рекламных систем, должны обратиться в специальную организацию — к оператору рекламных данных (ОРД). Операторов отбирает комиссия при Роскомнадзоре.

ОРД присваивает рекламе идентификатор, чтобы обеспечить ее прослеживаемость. После его получения рекламу можно распространять. Как будет присваиваться идентификатор, должен установить Роскомнадзор.

После распространения рекламы информацию о ней передают ОРД, а он, в свою очередь, направляет данные в Роскомнадзор. Ведомство ведет учет и обработку этой информации, а также хранит ее не менее 5 лет.

Что должна содержать интернет-реклама?

Интернет-реклама должна включать:

пометку «реклама»;

указание на рекламодателя или на интернет-страницу, которая содержит информацию о нем.

Требования не касаются рекламы, которую размещают в теле- и радиопрограммах (передачах), транслируемых в интернете.

Кто обязан передавать информацию о рекламе и кто такие операторы рекламной системы?

Информацию о рекламе обязаны передавать рекламораспространители, операторы рекламных систем, владельцы соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов, организаторы распространения информации в интернете.

Эта же обязанность есть у рекламодателей, но есть исключение: рекламодатель передал (непосредственно или через уполномоченное лицо) обязанность рекламораспространителю либо оператору рекламной системы. Рекламодатель при этом должен обладать исключительным правом на объект рекламирования и (или) быть изготовителем или продавцом рекламируемого товара.

Если реклама распространителями, владельцами социальных сетей, агрегатов более или мне ясно, т.к. эти понятия уже были в законодательстве, то с оператором нужно разобраться подробней.

Оператор рекламной системы — это лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования рекламной системы, т.е. тот, кому принадлежит система, с помощью которой происходит размещение рекламы на различных рекламных площадках.

В законодательства дано следующее определение:

«Оператор рекламных данных — владелец программ для электронных вычислительных машин, предназначенных для установления факта распространения рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уполномоченных указанным федеральным органом исполнительной власти осуществлять Роскомнадзором учет рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлять информацию в такой федеральный орган исполнительной власти Роскомнадзор».

Конечно, по всей видимости, к правообладателям ПО вряд ли применим термин «владельцы» и отметим, что отбор таких операторов проводит комиссия Роскомнадзора. Порядок создания и деятельности такой комиссии, а также условия отбора операторов утверждены отдельным постановлением Правительства РФ (от 28.05.2022 № 966). Требования к соответствующему ПО устанавливает Роскомнадзор.

Новые обязанности появятся у рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем, отвечающих двум следующим признакам:

размещают в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания российских пользователей (потребителей рекламы)

соответствуют критериям, определенным Правительством (см.: постановление от 25.05.2022 № 948)

Критерии, закрепленные Правительством, позволяют определить скорее тех, на кого требования о предоставлении информации не распространяются. К ним относятся:

рекламодатели, обладающие исключительным правом на объекты рекламирования и/или являющиеся изготовителями/продавцами товаров и согласовавшие в договоре с рекламораспространителем/оператором рекламной системы возложение обязанности информировать Роскомнадзор на последнего

это исключение говорит о том, что обязанность уведомить Роскомнадзор может быть возложена только на рекламное агентство при наличии такого условия в договоре между ним и рекламодателем, при условии, что рекламодателем является изготовитель/продавец рекламируемого товара или обладатель исключительных прав на рекламируемый результат интеллектуальной деятельности/средство индивидуализации

Из под нового регулирования также выведены операторы социальной рекламы, стандартно имеющие особый правовой статус.

Остальные рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем обязаны соблюдать новые требования законодательства.

Какую информацию и в какой срок нужно передавать?

Список информации установило правительство.

Он достаточно обширный и включает сведения:

о самой рекламе;

рекламодателе;

рекламораспространителе;

операторе рекламной системы.

Закон указывает на то, что окончательный список предоставляемой Роскомнадзору информации о рекламе, формат и сроки ее предоставления утверждает Правительство РФ.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано и вступило в силу с 1 сентября 2022 г. В соответствии с Распоряжением необходимо будет предоставлять подробную информацию о соответствующих лицах. В частности:

полное и сокращенное фирменное наименование/ФИО

ИНН для российского лица/номер телефона или номер электронного средства платежа для иностранного лица

ОГРН/ОГРНИП

место нахождения и адрес/адрес места жительства (пребывания)

ФИО лица, действующего без доверенности от имени юридического лица

информация о лице, заключившим договор с рекламораспространителем, оператором рекламной системы для распространения рекламы

сведения об информационной системе/программе, используемой для распространения рекламы

Также, предоставляются данные о всей цепочке договоров, заключенных для распространения рекламы, включая реквизиты и содержание актов оказанных услуг.

Отметим, что не нужно передавать информацию о рекламе своих товаров, которую рассылают по электронной почте или в виде сообщений для групп пользователей.

Кроме того, исключение сделали для рекламы в теле- и радиопередачах, транслируемых через интернет, если она идентична рекламе в тех же передачах, показанных различными способами вещания.

Срок направления информации оператору рекламных данных пока нормативно не закреплен, но есть проект правительственных поправок. Он предусматривает передачу информации через 20 календарных дней после распространения рекламы.

Кому доступна информация о рекламе

Помимо самого Роскомнадзора информация о рекламе доступна налоговой и антимонопольной службам.

Заказчики и другие участники рынка также могут получить информацию, но в части, касающейся их прав и обязанностей. Состав сведений для каждой категории получателей установил Роскомнадзор. Сведения предоставят через специальный сервис, для доступа к которому потребуется учетная запись на Госуслугах.

Ответственность сейчас, потом, формально

До марта 2023 г. Роскомнадзор пока никого не будут штрафовать.

В серии 40 вопросов-ответов РКН (опубликовано здесь) сообщил:

На данный момент положений об ответственности ОРД за непредоставление/невыявление несоответствий существующим нормативно-правовым регулированием системы учета Интернет-рекламы не предусмотрено. В настоящий момент п. 12 Правил взаимодействия РКН с поставщиками рекламных данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 974, установлено, что в целях взаимодействия с уполномоченным органом оператор рекламных данных вправе обеспечивать формирование и направление в уполномоченный орган сведений о выявленных по результатам мониторинга несоответствиях в информации о рекламе, предоставленной рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламной системы оператору рекламных данных и учитываемой оператором рекламных данных. Так как данное положение устанавливает право ОРД, а не его обязанность, предполагается, что ответственность за непредоставление/невыявление несоответствий на ОРД накладывать нецелесообразно.

Далее, ответственность может наступить в случае, если представленная информация будет:

неполной

неправдивой

«несвежей»

или поступит с опозданием

Речь в данном случае идет о возможном привлечении к административной ответственности. Специальные составы введены не были, поэтому привлечение к ответственности должно происходить по п. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, которая грозит следующими штрафами:

для граждан — от 2 000 до 2 500 руб.

для должностных лиц — от 4 000 до 20 000 руб.

для юр. лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

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Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 № 347-ФЗ, постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 974, постановление Правительства РФ от 25.05.2022 № 948, распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р, приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 63.