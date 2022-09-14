Общество

В Москве сегодня приостановлена выдача водительских прав

В столичных ГИБДД крупный сбой в электронных системах.

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Из-за технического сбоя в информационных ресурсах ГИБДД Москвы в столице временно приостановлена выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей. В ведомстве не уточнили, когда подобная опция для водителей вновь станет доступна.

«Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме»,– информирует столичная госавтоинспекции через Telegram.

Выдача документов приостановлена во всех подразделениях ГИБДД в столице.

В феврале из-за крупного сбоя в системе выдача водительских прав была приостановлена по всей России.

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