Арендатор электросамокатов Whoosh запланировал IPO на Мосбирже

О подготовке Whoosh к первичному публичному размещению акций рассказали Forbes источник среди инвестбанкиров и один из частных инвесторов проектов на стадии pre-IPO.

Информация о дате выхода разнится. Один источник утверждает, что это может случиться в четвертом квартале 2022 года, другой называет вероятным сроком конец 2023 года.

Whoosh хочет привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей по курсу на 14 сентября) с оценкой $400 млн (около 24 млрд рублей).

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что оценка Whoosh – от 16 до 24 млрд рублей, сервис может достичь верхней границы, если покажет выручку за 2022 год не менее 6 млрд рублей.

Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го – 3,2 млрд рублей.