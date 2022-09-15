Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов в национальные валюты

Минфин и национальные банки России и Таджикистана активно обсуждают вопросы перехода на расчеты в национальных валютах, сообщили «РИА Новости».
«Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют», – сказал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
Стороны сейчас изучают различия в валютных законодательствах стран, особенности валютного регулирования.
Нужно определить текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах и возможные ограничения.