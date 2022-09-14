Общество

В российских школах могут полностью заменить Windows на Linux

Обсуждается переход в российских школах на отечественное ПО. Замена будет произведена не быстро, нужна полная модернизация оборудования.

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Российские разработчики задумались над тем, чтобы полностью заменить иностранное ПО в школах России.

С таким предложением они обратились в Минцифры и Минпросвещения, сообщает «Ъ».

В марте 2021 власти хотели запретить ученикам школ пользоваться зарубежным ПО. Но сделать это будет не просто.

85% школ в качестве основной операционной системы использую Windows.

Мало просто поменять операционку, нужно еще и научить пользоваться новым ПО.

По мнению директора по разработке и развитию продуктов «Моего офиса» Дмитрия Комиссарова, зависимость российских образовательных учреждений от зарубежных решений «близка критической».

Постепенно школы переходят на отечественный софт.

Количество лицензий российских ОС, поставленных в школах за первые полгода 2022 выросло в 6 раз, по сравнению с первым полугодием 2021.

Обновить придется больше 1 млн компьютеров.

Модернизировать придется не только машины, но и программы, по которым обучают школьников.

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