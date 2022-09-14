На сельхозтехнику для компаний Калининградской области отменили утилизационный сбор

Бухгалтеры, заполняйте отчетность без ошибок — эксперт вам поможет

Профессионал Вера Сокуренко на курсе «Практические вопросы применения ПБУ 18/02» расскажет: как рассчитать налог на прибыль, отражать разницы в бухучете и разобраться во всех видах временных и постоянных разниц.

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