На сельхозтехнику для компаний Калининградской области отменили утилизационный сбор

Принято постановление Правительства от 12.09.2022 № 1591.
Утилизационным сбором не облагается сельхозтехника, с даты выпуска которой прошло меньше 3 лет.
Раз норма введена задним числом, владельцы тракторов, уже уплатившие сбор, смогут вернуть его.
До 1 февраля 2023 года не будет утилизационного сбора на технику для сельскохозяйственных компаний Калининградской области. Ранее такая мера действовала до 1 февраля 2022 года. Теперь ее продлили на год, причем задним числом.
Принято постановление Правительства от 12.09.2022 № 1591.
Утилизационным сбором не облагается сельхозтехника, с даты выпуска которой прошло меньше 3 лет.
Раз норма введена задним числом, владельцы тракторов, уже уплатившие сбор, смогут вернуть его.
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