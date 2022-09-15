❗В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще

Если у юридического лица нет долгов перед кредиторами и бюджетом, то закрыть его можно в течение 3-4 месяцев. Нужно только подать в ФНС заявление об исключении из ЕГРЮЛ, пишет «Ъ».
Сложные процедуры ликвидации, на которые раньше уходили года, теперь можно будет забыть.
Сейчас процедура закрытия недействующего юрлица занимает от 6 до 12 месяцев. Плюс сборы всех необходимых документов.
Предприниматели не готовы к такому и просто бросают бизнес, не сдают отчетность, не ведут деятельность.
Такая компания ликвидируется автоматически в административном порядке.
Такой способ ликвидации компании грозит невозможностью открыть новый бизнес в течение 3 лет. Нельзя будет также участвовать в других компаниях и занимать пост гендиректора.
Одобренный в первом чтении законопроект позволяет предпринимателям самостоятельно инициировать исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, не прибегая к ликвидации. ФНС самостоятельно проверит деятельность компании и исполненные обязательства.
Чтобы получить возможность упрощенной ликвидации, нужно учесть:
- Компания включена в реестр МСП;
- Компания неплательщик НДС;
- Компания не имеет долгов перед бюджетом, сотрудниками и кредиторами;
- Компания не владеет имуществом и транспортом;
- Компания не находится на этапе ликвидации.
Упрощенная процедура ликвидации компании может заработать уже с середины 2023 года.
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