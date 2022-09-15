Ведение бизнеса

❗В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще

Госдума одобрила законопроект, который значительно упрощает процедуру добровольного закрытия малого бизнеса.

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❗В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще
Иллюстрация Веры Ревиной / Клерк

Если у юридического лица нет долгов перед кредиторами и бюджетом, то закрыть его можно в течение 3-4 месяцев. Нужно только подать в ФНС заявление об исключении из ЕГРЮЛ, пишет «Ъ».

Сложные процедуры ликвидации, на которые раньше уходили года, теперь можно будет забыть.

Сейчас процедура закрытия недействующего юрлица занимает от 6 до 12 месяцев. Плюс сборы всех необходимых документов.

Предприниматели не готовы к такому и просто бросают бизнес, не сдают отчетность, не ведут деятельность.

Такая компания ликвидируется автоматически в административном порядке.

Такой способ ликвидации компании грозит невозможностью открыть новый бизнес в течение 3 лет. Нельзя будет также участвовать в других компаниях и занимать пост гендиректора.

Одобренный в первом чтении законопроект позволяет предпринимателям самостоятельно инициировать исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, не прибегая к ликвидации. ФНС самостоятельно проверит деятельность компании и исполненные обязательства.

Чтобы получить возможность упрощенной ликвидации, нужно учесть:

  1. Компания включена в реестр МСП;
  2. Компания неплательщик НДС;
  3. Компания не имеет долгов перед бюджетом, сотрудниками и кредиторами;
  4. Компания не владеет имуществом и транспортом;
  5. Компания не находится на этапе ликвидации.

Упрощенная процедура ликвидации компании может заработать уже с середины 2023 года.

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