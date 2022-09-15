Авиакомпании получат новые субсидии на внутрироссийские полеты

Всего Росавиации было выделено 100 млрд руб. субсидий, распределили всего 96,6 млрд руб., сообщают «РИА Новости».

Сэкономленные средства будут направлены в те авиакомпании, которые осуществляют перевозки по внутренним авиалиниям и уже перевыполняют заявленный план.

Средства планируется распределить между 12 авиакомпаниями.

Отбор авиаперевозчиков запланирован на конец сентября 2022 года, заявили в ведомстве.

В связи с антироссийскими санкциями небо для российских самолетов закрыто над Евросоюзом, США и Канадой.

Запрещены поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ приостановить международные рейсы.