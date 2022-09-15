При возврате онлайн-покупки россияне хотят получить обратно не только деньги, но и компенсацию с извинениями

73% россиян при возврате онлайн-покупки хотели бы получить обратно не только свои средства, но и дополнительную денежную компенсацию, а также извинения от продавца, сообщает аналитическое агентство А2:Research, проводившее исследование.

Около 75% опрошенных сталкиваются с процедурой возврата покупки на маркетплейсе или в онлайн-магазине.

Основными причинами возврата называют неподходящий размер, цвет или брак товара.

В таком случае, заявили участники опроса, они считают обязательным получить от продавца компенсацию за потраченное время и испорченное настроение.

86% хотели бы получить компенсацию, если товар им не подошел по размеру, остальные 14% согласны на скидку от продавца на следующий заказ.

Размер компенсации опрошенные видят в пределах от 1% до 5% от стоимости покупки.

По закону, ритейлер не обязан выплачивать покупателям дополнительные деньги за причиненные неудобства или непонравившийся товар.