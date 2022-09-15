ВЭД

Товарооборот с Китаем бьет рекорды

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года выйдет на рекордные показатели.

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В перспективе товарооборот превысит 200 млрд долларов, пишут «РИА Новости».

О таких показателях сообщил Президент РФ на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде.

Взаимодействие между Россией и Китаем постоянно развивается и наращивается.

В прошлом году товарооборот превысил 140 млрд долларов и увеличился на 35%.

За первые 7 месяцев 2022 года он уже вырос еще на 25%, что дает возможность предположить рекордные показатели в 2022г.

Хотя некоторые компании терпят убытки из-за переориентации на китайский рынок.

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