Товарооборот с Китаем бьет рекорды

В перспективе товарооборот превысит 200 млрд долларов, пишут «РИА Новости».
О таких показателях сообщил Президент РФ на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде.
Взаимодействие между Россией и Китаем постоянно развивается и наращивается.
В прошлом году товарооборот превысил 140 млрд долларов и увеличился на 35%.
За первые 7 месяцев 2022 года он уже вырос еще на 25%, что дает возможность предположить рекордные показатели в 2022г.
Хотя некоторые компании терпят убытки из-за переориентации на китайский рынок.