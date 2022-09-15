Товарооборот с Китаем бьет рекорды

Срочно проверяйте основные средства! Вы могли допустить ошибки по новым ФСБУ

Узнайте, каких ошибок стоит избегать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020. «Клерк» подготовил онлайн-курс с экспертом Сергеем Верещагиным.

Он — гуру бухгалтерии с 30-летним опытом работы и научит вас:

• исправлять ранее допущенные ошибки в учете основных средств;

• по-новому работать с ОС и правильно применять ФСБУ;

• избегать типичных ошибок бухгалтеров.



Курс подходит всем бухгалтерам, независимо от уровня знаний. Обучаетесь в формате онлайн — ходить никуда не нужно. Цена курса по акции — 7000 рублей. Смотрите полную программу или заполните форму ниже — расскажем в подробностях.