Переориентация на Китай обернулась проблемами для российских компаний

Уменьшение стоимости лесоматериалов и необходимость поставок в Китай вместо Европы привели к значительным убытком лесопромышленных компаний, пишет Ъ.
Компании Вологодской и Архангельской области попросили дополнительные меры поддержки — увеличить субсидии на компенсацию логистических расходов при экспорте.
Именно логистика последнее время является краеугольным камнем для всех компаний, работающих с экспортом и импортом.
Цена пиломатериалов сократилась почти на 30%, а из-за изменения логистических цепочек стоимость доставки выросла в 3 раза.
Все лесопромышленные компании, которые ориентированы на экспорт вынуждены сокращать производство или останавливаться без дополнительных мер господдержки.
Почти 70% экспорта пиломатериалов сегодня уходит в Китай.