Ошибочно открытый брокером ИИС не помещает получить инвестиционный вычет по НДФЛ

По норме НК второй индивидуальный инвестиционный счет допустим, если идет перевод всех активов, например, к другому брокеру. Этот перевод должен свершиться в течение месяца.

А что, если брокер ошибочно открыл на имя инвестора второй ИИС, по которому даже не было движений. Его открыли и потом таким же пустым закрыли.

Минфин в письме от 18.08.2022 № 03-04-05/81101 выразил мнение, что такое недоразумение не навредит инвестору. Право на вычет по НДФЛ сохранится.

Ранее такую позицию Минфин уже высказывал в письме № 03-04-05/45796 от 18.05.2022.

Кстати, в аналогичной ситуации ФНС отказывает людям в вычете, но добиться справедливости возможно. Подробности спора по этой теме — в письме УФНС по г. Москве от 20.07.2022 № 21-10/086656@.