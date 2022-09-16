Общество

Цены на социально значимые товары стабилизируют. Ритейл будет оплачивать их поставщикам быстрее

Предлагается изменить сроки оплаты поставок за социально значимые товары.

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Российские производители отыскали способ стабилизировать цены на социально значимые товары, сообщают «Известия».

Бизнес предлагает сократить сроки, в течение которых торговые сети обязаны оплатить поставку социально значимых товаров (мясо курицы, хлеб, молоко, мука).

Существующие нормы нужно сократить в 2 раза.

Сегодня срок оплаты товаров ритейлом зависит от их срока годности.

Сети оплачивают товары только после продажи конечному потребителю, а это может произойти и через месяц.

Некоторые торговые сети задерживают оплату и на более длительный срок.

Получается, что поставщики социально значимых товаров их кредитуют.

В связи с нехваткой средств у производителя, он вынужден использовать заемные средства и повышать себестоимость конечного продукта.

Сокращение сроков оплаты на законодательном уровне позволит стабилизировать ситуацию.

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