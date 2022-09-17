В банках отметили рост спроса на кредиты как со стороны населения, так и со стороны бизнеса

Спрос населения и бизнеса на кредиты увеличивается, пишет «Интерфакс».
После значительной паузы весной уровень корпоративного кредитования растет высокими темпами.
После снижения ключевой ставки рыночное кредитование становится все более привлекательным, хотя кредиты по льготным программам все равно играют важную роль на рынке.
«Аппетит к риску у банков восстанавливается, что, в том числе заметно по большей доле одобренных заявок на необеспеченные кредиты», – добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Рост числа выданных кредитов в розничном сегменте обеспечен в основном ипотечными кредитами.
По словам Набиуллиной, денежно-кредитные условия сейчас в целом нейтральны.