Людям, потерявшим больше трети дохода, предоставят кредитные каникулы

Закон даст возможность получить льготный период исполнения обязательств по кредитному договору на срок до 6 месяцев, пишут «Известия».
За 6 месяцев людям необходимо восстановить платежеспособность.
За время действия одного кредитного договора такую возможность получится использовать только 1 раз, при условии, что доходы заемщика снизились более чем на 30%.
В течение кредитных каникул заемщик сможет не вносить платежи по кредитному договору.
Дату начала и окончания каникул заемщик определит сам, но не более полугода.
За этот период ему не начислят пени, штрафы и неустойки.
Точный размер кредита, по которому можно получить кредитные каникулы определит правительство.