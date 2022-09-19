🇧🇾 Белорусские холодильники исключат из системы прослеживаемости

На федеральном портале опубликован проект Минфина.
Поправки вносят в постановление Правительства от 01.07.2021 № 1110, которым утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.
Оттуда уберут товары, произведенные в Республике Беларусь, с кодами ТНВЭД: 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0,
8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1.
Это такие товары:
- холодильники-морозильники бытовые;
- холодильники бытовые;
- холодильники бытовые в виде стола;
- холодильники бытовые встраиваемого типа;
- морозильники бытовые.
Дело в том, что 28 декабря 2021 года МНС РБ и ФНС РФ подписали протокол, которым утвержден порядок обмена электронной информацией между налоговыми службами двух стран. К этому порядку есть приложение №7 с перечнем товаров. В этом перечне белорусских холодильников нет.
Поэтому из российского перечня их тоже исключают, чтобы уменьшить нагрузку на импортеров в части представления документов и отчетности.