Прослеживаемость товаров

🇧🇾 Белорусские холодильники исключат из системы прослеживаемости

Бизнесу не надо будет отчитываться за белорусские холодильники. Потому что этих товаров нет в перечне, который утвержден ФНС России и МНС Беларуси.

Версия для печати

На федеральном портале опубликован проект Минфина.

Поправки вносят в постановление Правительства от 01.07.2021 № 1110, которым утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

Оттуда уберут товары, произведенные в Республике Беларусь, с кодами ТНВЭД: 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0,
‎8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1.

Это такие товары:     

  • холодильники-морозильники бытовые;
  • холодильники бытовые;
  • холодильники бытовые в виде стола;
  • холодильники бытовые встраиваемого типа;
  • морозильники бытовые.

Дело в том, что 28 декабря 2021 года МНС РБ и ФНС РФ подписали протокол, которым утвержден порядок обмена электронной информацией между налоговыми службами двух стран. К этому порядку есть приложение №7 с перечнем товаров. В этом перечне белорусских холодильников нет.

Поэтому из российского перечня их тоже исключают, чтобы уменьшить нагрузку на импортеров в части представления документов и отчетности.

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Первичные документы

Акт несоответствия товара. Как его составить

Приемка товара — ключевой этап в сделках купли-продажи ТМЦ. Компания-покупатель оценивает полученный товар на предмет соответствия условиям договора. В случае нарушения договоренностей, может быть составлен акт несоответствия товара, где фиксируются все расхождения. Как его оформить — в этой статье.

Акт несоответствия товара. Как его составить

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Может ли бывший работник-самозанятый продавать товары своему бывшему работодателю

В России уже более пяти миллионов самозанятых. И компании все больше используют их в своей работе. Налоговики пытаются противостоять этому процессу как могут. И порой допускают откровенные передергивания. Об этом далее.

Может ли бывший работник-самозанятый продавать товары своему бывшему работодателю
Нотариат

Когда скупой платит дважды или как экономят на нотариусе себе в убыток

Выход из состава учредителя без выплаты действительной стоимости доли – это конечно экономия на нотариальном оформлении сделки, но это всегда налогооблагаемый доход по налогу на прибыль и УСН для самого общества.

Когда скупой платит дважды или как экономят на нотариусе себе в убыток
АСК НДС-2

Что делать фирме, если случился разрыв НДС

Сидите вы на работе, спокойно заполняете отчеты, а поставщик компании внезапно вас кинул и не заплатил НДС. В спину уже дышит АСК НДС-2, налоговая требует убрать разрыв. Не торопитесь вырывать волосы у себя на голове, сейчас объясним, как выйти из положения. Методы не уникальные, но весьма действенные.

Что делать фирме, если случился разрыв НДС
Читать еще