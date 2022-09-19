Интернет и IT

Разработчики-физлица могут опубликовать свои приложения на RuStore

Необходимо только пройти регистрацию и верификацию пользователя.

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Физическим лицам предоставили возможность разместить свои приложения в RuStore, отмечают в «CNews».

Чтобы загрузить свою разработку, надо зарегистрироваться и пройти верификацию.

Все разработчики и загружаемые приложения пройдут обязательную модерацию, чтобы не допустить загрузки опасного контента.

Для регистрации физлицу нужно указать адрес в соцсети (VK ID), номер телефона и почту.

Для верификации потребуется показать в камеру лицо и паспорт.

Алгоритмы проверят соответствие в течение нескольких минут.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Приложение уже скачали более 2 млн раз.

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