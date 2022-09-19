Разработчики-физлица могут опубликовать свои приложения на RuStore

Физическим лицам предоставили возможность разместить свои приложения в RuStore, отмечают в «CNews».
Чтобы загрузить свою разработку, надо зарегистрироваться и пройти верификацию.
Все разработчики и загружаемые приложения пройдут обязательную модерацию, чтобы не допустить загрузки опасного контента.
Для регистрации физлицу нужно указать адрес в соцсети (VK ID), номер телефона и почту.
Для верификации потребуется показать в камеру лицо и паспорт.
Алгоритмы проверят соответствие в течение нескольких минут.
RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Приложение уже скачали более 2 млн раз.