Ипотека

Можно снизить ипотечный платеж, если покупаете новостройку, а кредит – через Сбер

Сбербанк по ипотечным государственным программам может выдавать кредит частями.

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Можно снизить ипотечный платеж, если покупаете новостройку, а кредит – через Сбер
Иллюстрация: Милена Пшеничная/«Клерк»

Такая услуга доступна, если приобретать жилье на стадии строительства.

На условиях программы «Господдержка» можно приобрести квартиру по ставке от 6,7%, для «семейной ипотеки» ставка будет – 5,7%.

Кредит частями позволит клиенту снизить финансовую нагрузку в период строительства квартиры.

Особенно это актуально в первые годы, так можно снизить ежемесячный платеж.

Периодичность получения платежей, а также их размер будет зафиксирован в договоре долевого участия с застройщиком.

Все деньги необходимо получить в течение 3 лет.

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